Суд заборонив «Прогресивну соціалістичну партію». Її очолювала Наталія Вітренко
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сувіров Олексій / УНІАН
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив «Прогресивну соціалістичну партію України». Її заснувала та очолювала екснардеп Наталія Вітренко.
Про це пише суд у своєму Facebook.
«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться у повідомленні.
Водночас сама партія подала зустрічний позов до Мінʼюсту та СБУ, але суд відмовив у задоволенні цього позову.
«Прогресивна соціалістична партія» була заснована Наталією Вітренко у 1996 році. Вона послідовно виступала проти вступу України до ЄС та НАТО, та за союз із росією та білоруссю. Також у програмі партії є низка пунктів про повернення багатьох радянських норм і запровадження російської мови другою державною.