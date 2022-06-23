У «Дії» будуть доступні документи про завершення освіти

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У застосунок «Дія» найближчим часом інтегрують документи про освіту. Це потрібно українцям, які опинились на окупованих територіях і мають бажання вступати до вишу.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.

«Домовилися інтегрувати документи про освіту в «Дію», щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями», — написала вона.

Верещук також додала, що на нараді з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до вишів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.