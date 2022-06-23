Українці за добу спільними донатами зібрали кошти на два Bayraktar
- Автор:
- Софія Телішевська
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Український ведучий і волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ. За одну добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.
Загалом бюджет купівлі трьох безпілотників перевищує 500 мільйонів гривень.
«Станом на 09:00 ви задонатили 296 мільйонів гривень. Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт і маємо 366 мільйонів, а це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Bayraktar», — зазначив волонтер.
- Bayraktar TB2 — це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА із тривалістю польоту понад 12 годин. Може вести розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, оскільки здатний піднімати у повітря вантаж до 55 кілограмів.
- Безпілотники Bayraktar стали одним із символів спротиву окупантам в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення, коли українські військовослужбовці активно публікували відео про те, як ці БПЛА знищують російську техніку.