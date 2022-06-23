ЗСУ ліквідували 34 430 російських загарбників

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 120 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 34 430 осіб, а також:

1 504 танки;

3 632 бойові броньовані машини;

756 артилерійських систем;

240 реактивних систем залпового вогню;

99 засобів ППО;

216 літаків;

183 гелікоптери;

620 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

137 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 548 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

60 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.