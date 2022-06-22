Foreign Policy: США нададуть Україні робопса від Boston Dynamics для розмінування територій

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Американська армія надасть Україні робота Spot від Boston Dynamics для розмінування територій.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Робота використовуватиме організація HALO Trust — Організація життєзабезпечення небезпечних територій. Це неурядова організація яка проводить гуманітарне розмінування — усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема від мін-пасток.

Директор HALO Trust Кріс Вотлі зазначив, що робопса використовуватимуть для розмінування території довкола Києва.