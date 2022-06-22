Українська розвідка запевняє, що загрози вторгнення з боку білорусі наразі немає

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Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.

Про це він заявив в етері телемарафону у середу, 22 червня.

«Заспокойтесь, ситуація абсолютно під контролем. У білорусі тривають військові збори, навчання, укріплення кордону. Проходить цілий комплекс тих чи інших дій воєнного призначення, але вони не направлені на ведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них зʼявляються такі думки, ми одразу будемо про це знати й всі разом вживемо адекватних дій», — заявив Буданов.