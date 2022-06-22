Українська розвідка запевняє, що загрози вторгнення з боку білорусі наразі немає
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.
Про це він заявив в етері телемарафону у середу, 22 червня.
«Заспокойтесь, ситуація абсолютно під контролем. У білорусі тривають військові збори, навчання, укріплення кордону. Проходить цілий комплекс тих чи інших дій воєнного призначення, але вони не направлені на ведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них зʼявляються такі думки, ми одразу будемо про це знати й всі разом вживемо адекватних дій», — заявив Буданов.
- На кордоні з Україною білорусь утримує до семи батальйонів — це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу.
- З 22 червня до 1 липня армія білорусі проводить мобілізаційні навчання неподалік кордонів України — на базі військкоматів у Гомельській області, що межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями. На навчання викличуть військовослужбовців запасу. Їхня мета — перевірити швидкість доукомплектування військкоматів. Також під час зборів із мобілізованими проведуть військові заняття. Крім цього, у білорусі зазначають, що для створення «наближеної до реальної» обстановки залучатимуть Сили спецоперацій білоруської армії.
- Крім цього, армія білорусі розмістила у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків — аби продемонструвати свою присутність.