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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм у районі Новобахмутівки, бій за Сєвєродонецьк триває

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 22 червня.