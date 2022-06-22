Україна розраховує до кінця року виконати рекомендації Єврокомісії щодо кандидатства

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Синиця Олександр / УНІАН

Україна планує до кінця 2022 року виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС.

Про це на брифінгу в середу, 22 червня, заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

«Єврокомісія визначила для нас сім напрямків, вони не є абсолютно складними, кожен із них слугує інтересам країни. Це питання, які стосуються реалізації змін до законодавства щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — ідеться про формування цих інституцій, а також про зміни до законодавства щодо відбору суддів до Конституційного суду, початок відбору директора НАБУ. Ці заходи вже реалізуються певною мірою, але ми пришвидшимо цей процес. Його ми плануємо завершити до кінця року», — заявила Стефанішина.

Наприкінці 2022 року Єврокомісія підготує висновок і оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з цим завданням.

Стефанішина розповіла, що після ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата пріоритетними будуть відновлення України, відбудова інфраструктури, підтримання економіки та завершення війни — із мобілізацією додаткової військової підтримки.

Крім цього, статус кандидата надає Україні абсолютно інший статус у відносинах з ЄС, зокрема Україна як країна-кандидат отримує доступ до структурних фондів ЄС: «Це абсолютно не вимірювані кошти, якщо порівняти з тим, що ми мали. Вони повністю будуть спрямовані на відбудову країни та побудову сталої конкурентоспроможної економіки. Ідеться про сотні мільярдів євро, які стануть доступними після отримання статусу», — пояснила Стефанішина.

Статус кандидата — це перше юридичне рішення в історії України, яке визначає, що країна буде частиною ЄС.