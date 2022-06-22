Литва розширила обмеження щодо транзиту підсанкційних російських товарів
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- Костя Андрейковець
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Nigel Tadyanehondo / Unsplash
Литва розширила обмеження щодо транзиту санкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона транзиту тепер поширюється не лише на залізницю, але й на автомобільні шляхи.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника литовських перевізників.
Литовські митники не пропускають фури із забороненими товарами, через що на пунктах пропуску утворюються черги.
Президент Литовської асоціації перевізників Linava Ромас Аустінскас пояснив, що заборона транзиту діє на визначені товари, тому неважливо, як їх перевозять. Причому фури не пропускають, навіть якщо вони везуть лише частину підсанкційного товару.
Аустінскас додав, що напругу навколо заборони транзиту спровокували недоліки в комунікації між ЄС і Литвою. На його думку, якби Брюссель наперед нагадав про санкції, такого б напруження не було.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під забороною опинилося 40—50% усіх вантажів.
- У МЗС Литви заявили, що обмеження вводили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар Ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».