Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови Володимира Зеленського
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Вечірні промови Володимиру Зеленському пишуть Дмитро Литвин, Юрій Костюк та Андрій Сібіга та ще низка людей і редакторів, які потім переглядають кінцевий варіант.
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк заявив в інтервʼю «Бабелю» (повна версія інтервʼю згодом зʼявиться на сайті).
«Є група, куди входять і Костюк, і Литвин, і [Андрій] Сібіга, і ще ряд людей. Над промовами президента вони працюють досить інтенсивно. Але насправді ключовим автором тез є сам Зеленський, який задає рамку. І практично усі виступи структурно продумані ним. А вже написання конкретики, додаткових зворотів — тут уже група райтерів», — розповів Подоляк.
- Дмитро Литвин — політичний аналітик та журналіст, який співпрацює з Офісом президента.
- Юрій Костюк — колишній сценарист Студії «Квартал 95», співавтор серіалу «Слуга народу», обіймав посаду заступника керівника ОП за Андрія Богдана, пізніше був звільнений з посади і став радником президента.
- Андрій Сібіга — заступник голови Офісу президента, колишній посол України в Туреччині. З 1997 року працює у сфері української дипломатії.