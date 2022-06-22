Перемовини між Україною та росією зараз стоять на паузі. Працює тільки гуманітарна підсекція

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Перемовини між Україною та росією щодо припинення війни зараз стоять на паузі. Працює тільки гуманітарна підсекція, що пов’язана з обміном полоненими, гуманітарними коридорами, евакуацією із зони військових дій громадян.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтервʼю «Бабелю» (повну версію буде оприлюднено згодом).

«У тому, що стосується політико-дипломатичної секції, немає сенсу, тому що йдуть інтенсивні бої на сході країни. Росія ставить на те, що за рахунок суттєвої кількісної переваги може отримати якусь тактичну військову перемогу. Немає сенсу з таким суперником вести переговори, тому що він нераціонально буде відповідати на всі зустрічні пропозиції», — заявив Подоляк.

Що стосується російського олігарха Романа Абрамовича, то, за словами Подоляка, той не є членом делегації, він є медіатором, і його участь присутня лише як медіація.

«Моє ставлення до нього просто нейтральне. Є людина, яка займається медіацією, встановленням якихось коридорів, можливостей переговорного процесу, не більше цього», — додав радник глави ОП.

Подоляк також прокоментував інформацію від британського видання The Times про те, що Абрамович намагається оскаржити покладені на нього в ЄС санкції за допомогою листа від Давида Арахамії: «Некоректно мені ставити запитання, які абсолютно коректно ставити лише Давиду Арахамії».