Евакуація з Маріуполя триває. Щодня волонтери вивозять з міста до 120 українців
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Щодня із Маріуполя волонтерам вдається евакуювати до 120 мирних жителів.
Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів під час брифінгу в «Медіацентрі Україна».
«Депортація в росію продовжується. Вони майже зачинили кордони в бік України. У нас є такі так звані «козячі стежки», якими ми сьогодні можемо вивозити місцевих жителів. Немає вже такої практики, на жаль, що Червоний хрест або ООН поїхали і ми вивозимо тисячі людей. Дякуючи нашим волонтерам, ми щодня витягуємо 60-120 маріупольців із цього пекла», — зазначив Бойченко.
За його словами, наразі в місті залишається понад 100 тисяч населення, ще до 50 тисяч місцевих жителів депортували у росію. За кордоном перебуває майже 40 тисяч маріупольців.
Сьогодні окупований росією Маріуполь залишається без енерго-, водо- та газопостачання.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки. Далі за сприяння української розвідки та міжнародних організацій їх мають обміняти. Наразі окупанти вивозять до Донецька уцілилий транспорт з Маріуполя, а також сталь та різне обладнання. Тим часом благоустроєм самого міста ніхто не опікується.