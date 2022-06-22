На Чемпіонаті світу в Катарі неодруженим фанатам заборонять займатися сексом

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Цьогоріч у Катарі на Чемпіонаті світу з футболу офіційно заборонять займатися сексом неодруженим людям. Заборона поширюється на футболістів, персонал і вболівальників.

Про це повідомляє Daily Star із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Таке обмеження запроваджується вперше в історії чемпіонатів світу з футболу. За порушення встановлених правил може загрожувати до 7 років увʼязнення.