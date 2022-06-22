RSF: Окупанти могли стратити фотожурналіста Макса Левіна в перший день його зникнення

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Український фотожурналіст Макс Левін і солдат, який його супроводжував, були жорстоко вбиті російськими окупантами.

Про це у своєму розслідуванні повідомляє організація «Репортери без кордонів» (RSF).

«Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін та його друг були холоднокровно страчені російськими військовими — імовірно, після допитів і тортур. Це сталося в день їх зникнення, 13 березня 2022 року», — йдеться в розслідуванні.

Щоб встановити правду, журналісти приїхали на місце, де 1 квітня поліція виявила тіло Левіна та військовослужбовця Олексія Чернишова.

Група нарахувала 14 кульових отворів в обгорілій частині їхньої машини.

Розслідувачі припускають, що Левіна, ймовірно, убили одним або двома пострілами з близької відстані, а Чернишова могли спалити живцем.

На місці події також були продуктові набори окупантів, що свідчить про їхнє перебуванння там.

За даними слідства, Левін із другом шукали зниклий безпілотник фотографа в лісі, що перебував під контролем російської армії.

RSF зазначає, що вбивство могли скоїти військовослужбовці 106 повітряно-десантної дивізії або російські спецпризначенці. Командує 106 дивізією полковник Володимир Селіверстов. Усі зібрані докази рнепортери передали українській владі.

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