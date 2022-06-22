Фонд «Повернись живим» отримав дозвіл на купівлю озброєння для ЗСУ за кордоном, зокрема летального

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Getty Images / «Бабель»

Фонд «Повернись живим» отримав офіційне право купувати за кордоном товари військового призначення. Тепер волонтери зможуть закуповувати навіть летальне озброєння.

Про це повідомила прессслужба фонду.

З кінця березня фонд зареєстрований як «субʼєкт здійснення міжнародних передач товарів», зокрема товарів військового призначення, у державному експортному контролі України.

«Такий статус, найголовніше, дає нам право купувати у виробників відповідні товари напряму — без посередників. І саме це не тільки здешевлює покупку, але й убезпечує від неякісного товару та недобросовісних продавців», — ідеться в повідомленні.

Фонд готовий сконцентрувати основну увагу на летальному озброєнні.

«Ми готові та спроможні купувати й передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу», — наголосили у фонді та закликали світ підтримувати їх фінансово.