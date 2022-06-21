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Ситуація на фронті 21 червня: окупанти захопили чотири села на Луганщині та наближаються до Лисичанська — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські окупанти протягом доби захопили Устинівку, Тошківку, Підлісне та Мирну Долину в Луганській області. «Бабель» на мапах показує про ситуацію на фронті 21 червня.

Харківська область:

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Донбас:

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«Бабель»

На Півдні та на Херсонщині суттєвих змін немає:

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«Бабель»