Експрезидента Молдови Додона залишили під домашнім арештом ще на 30 днів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia Commons
Суд у Молдові залишив колишнього президента Ігоря Додона під домашнім арештом ще на 30 днів. Його звинувачують у корупції, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією.
Про це пише NewsMaker.
Відповідне рішення ухвалив суд у Кишиневі. Він задовольнив запит прокурора.
«Цього й варто було очікувати в умовах реформованої юстиції», — заявив Додон журналістам.
Він також додав, що буде оскаржувати це рішення в Апеляційній палаті Кишинева. Крім Додона, під арештом ще на 20 днів залишиться його родич Петру Мериняну. Його тримають у місцевому СІЗО.
- Уранці 24 травня до Додона додому приїхали правоохоронці з обшуком — у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду та фінансування політичної партії злочинною організацією.
- За словами правоохоронців, щодо політика проводиться перевірка у звʼязку з відеозаписом, на якому він фігурує із Владом Плахотнюком — це молдовський державний та політичний діяч, бізнесмен і олігарх. Плахотнюк є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як у Молдові, так і в рф. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності. У росії він є фігурантом трьох кримінальних справ, у Молдові — однієї.