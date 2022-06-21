Експрезидента Молдови Додона залишили під домашнім арештом ще на 30 днів

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Суд у Молдові залишив колишнього президента Ігоря Додона під домашнім арештом ще на 30 днів. Його звинувачують у корупції, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією.

Про це пише NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалив суд у Кишиневі. Він задовольнив запит прокурора.

«Цього й варто було очікувати в умовах реформованої юстиції», — заявив Додон журналістам.

Він також додав, що буде оскаржувати це рішення в Апеляційній палаті Кишинева. Крім Додона, під арештом ще на 20 днів залишиться його родич Петру Мериняну. Його тримають у місцевому СІЗО.