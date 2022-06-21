Рада директорів Twitter одноголосно рекомендувала акціонерам компанії затвердити її покупку Ілоном Маском за $44 млрд
- Автор:
- Юля Шередега
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Twitter став на крок ближче до схвалення угоди про викуп його Ілоном Маском. Рада директорів компанії сьогодні порадила акціонерам проголосувати за схвалення угоди, яку вперше Маск запропонував у квітні.
Про це пише NBC News.
Пропозиція Ілона Маска про покупку Twitter за $44 мільярди наблизилася до голосування, це сприятиме просування угоди.
У заяві Комісії з цінних паперів і бірж, рада директорів компанії з Сан-Франциско порадила акціонерам схвалити угоду, яку Маск вперше запропонував у квітні.
Якщо буде зелене світло, зацікавлені сторони отримають $54,20 за кожну акцію компанії — це значна надбавка до ціни акцій у $39,31, за якою Twitter торгувався до того, як Маск оголосив про купівлю 9% акцій компанії.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.
- Tesla після цього втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів.
- 13 травня акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск припинив покупку компанії. Мільярдер заявив, що тимчасова «затримка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.