Окупанти проводять ротації у росгвардії через великі втрати особового складу

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Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Окупанти проводять кадрові ротації в росгвардії через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.

Про це повідомляє українська розвідка.

«Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки», — зазначили в ГУР.

За даними розвідників, росіяни звільнили генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

Водночас на керівну посаду в північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова.

До цього Маліков займав посаду начальника головного управління держконтролю та ліцензійно-дозвільних робіт росгвардії.