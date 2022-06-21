Bloomberg: Усі 27 країн ЄС підтримують статус кандидата для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Rock Cohen / Flickr
Усі 27 держав – членів Європейського Союзу домовилися про надання Україні статусу кандидата для України. Заперечень не було.
Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з результатами зустрічі послів ЄС у понеділок, 20 червня.
За даними видання, формулювання щодо статусу України ще не оформлено письмово.
Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі для обговорення цього питання 23–24 червня.
Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.
- 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу, далі це рішення мають підтримати країни ЄС (голосування відбудеться на саміті 23—24 червня). Також Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ.