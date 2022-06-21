Bloomberg: Усі 27 країн ЄС підтримують статус кандидата для України

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Rock Cohen / Flickr

Усі 27 держав – членів Європейського Союзу домовилися про надання Україні статусу кандидата для України. Заперечень не було.

Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з результатами зустрічі послів ЄС у понеділок, 20 червня.

За даними видання, формулювання щодо статусу України ще не оформлено письмово.

Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі для обговорення цього питання 23–24 червня.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.