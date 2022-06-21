ЗСУ підтвердили удар по Зміїному. У росіян значні втрати

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Збройні сили підтвердили удар по окупованому острову Зміїний.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що гарнізон росіян зазнав значних втрат. Деталі не повідомляються.

«По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення», — йдеться в повідомленні.

Раніше регіональні ЗМІ повідомляли, що Зміїному прогриміли десятки вибухів та спалахнула пожежа. Очевидці розповідали про ракети, які летіли у бік острова.

У міноборони росії заявили, що атака на острів була о 5:00 ранку, але сили ППО нібито збили у повітрі 13 безпілотників, чотири ракети «Точка-У» та 21 реактивний снаряд «Урагану».

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Крім цього, в ОК «Південь» повідомили, що зранку пара українських гелікоптерів завдала удар по скупченню живої сили і техніки росіян, а артилерія відпрацювала понад 100 вогневих завдань. За попередніми даними, загинули 26 окупантів, знищено танк, броньований тягач, три броньовані і чотири вантажні автівки.

Речниця ОК Наталя Гуменюк розповіла в ефірі «24 каналу», що ЗСУ просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону росіян. За її словами, війська рф вже втратили значні сили на цьому напрямку і відходять навіть від другого та третього рубежів оборони. При цьому росіяни активно обстрілюють українські позиції з артилерії.