Пункт пропуску «Ягодин» з 27 червня пропускатиме тільки вантажівки та рейсові автобуси

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Державна прикордонна служба України

З 27 червня у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обслуговуватимуть лише вантажні транспортні засоби та тимчасово автобуси. Рішення ухвалили задля зменшення черг на кордоні в рамках програми «Відкритий кордон».

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Транспортні засоби з повною масою до 7,5 т та легковий транспорт перенаправлятимуть в інші пункти пропуску.

Для руху порожніх вантажівок виділять окремі смуги.

Також тимчасово — до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску «Краківець» — через «Ягодин» пропускатимуть рейсові автобуси.