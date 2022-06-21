IRIS-T, MARS та Panzerhaubitzen 2000. Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, яка готується до передачі Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.
Список опублікований на сайті уряду.
Україна отримає:
- 10 тисяч артилерійських боєприпасів;
- 53 тисячі зенітних боєприпасів;
- 5 тисяч шоломів;
- 7 155-мм самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000;
- 8 мобільних наземних радіолокаційних систем (РЛС) та тепловізійні прилади.
- 40 розвідувальних дронів;
- 10 бронеавтомобілів;
- 8 електронних пристроїв захисту від дронів;
- 4 мобільні системи розмінування;
- 10 протидронових гармат;
- 80 пікапів Toyota,
- 22 ваговози,
- систему протибатарейної боротьби COBRA ;
- 54 БТР М113 із озброєнням;
- 30 зенітних самохідних установок Gepard;
- систему ППО IRIS-T SLM;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом.
З міркувань безпеки федеральний уряд не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.
Окремо вказано список озброєння, яке вже передали Україні. Це 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для літаків МіГ-29.