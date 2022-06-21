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IRIS-T, MARS та Panzerhaubitzen 2000. Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, яка готується до передачі Україні

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні.

Список опублікований на сайті уряду.

Україна отримає:

З міркувань безпеки федеральний уряд не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Окремо вказано список озброєння, яке вже передали Україні. Це 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для літаків МіГ-29.