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Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на Бахмутському напрямку, ЗСУ відбили їхній штурм у районі Мар’їнки

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на вівторок, 21 червня.