Інститут вивчення війни: Російська армія наступного тижня може повністю захопити Сєвєродонецьк

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Російська армія наступного тижня може повністю окупувати місто Сєвєродонецьк Луганської області. Для цього вони накопичують техніку навколо Тошківки та перекидають її в окупований Старобільськ (для підтримки операцій в Сєвєродонецьку зі сходу).

Про це ідеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Глава Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що станом на 20 червня російські війська контролюють увесь Сєвєродонецьк, крім промзони, де розташований завод «Азот». Російські сили, найімовірніше, продовжать наступ і завершать операцію з оточення міста, проїхавши трасою Т1302 Бахмут — Лисичанськ.

Водночас масова активність партизанів на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати «приєднання» цих територій до рф. Так, окупаційна влада у Старобільську Луганської області змушує людей брати участь у колективних господарствах, а тих, хто працює в цій схемі, — отримувати російське громадянство. Активність українських партизанів, імовірно, матиме адміністративні наслідки для росії, заважаючи запровадити російське громадянство на окупованих територіях.

Крім цього, рф, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати повільне та невдале просування до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.