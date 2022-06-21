«Непорозуміння». Колишній мер Києва Леонід Черновецький відреагував на підозру
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Колишній мер Києва Леонід Черновецький відреагував на підозру в посяганні на територіальну цілісність України.
У своєму Fаcebook він написав, що вважає звинувачення непорозумінням. Про підозру Черновецький дізнався зі ЗМІ.
«Поки що не можу нічого коментувати по суті, бо жодних повісток чи інших документів не отримував. Формулювання звинувачення [...] про заклики до зміни кордонів України розцінюю, як якесь повне непорозуміння. Я щиро люблю та підтримую Єдину, Цілісну, Незалежну та Європейську Україну. Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України — злочином», — заявив він.
- 20 червня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру Леоніду Черновецькому в посяганні на територіальну цілісність України. Підставою вказувалися заклики Черновецького до визнання кордонів «днр» та «лнр».
- У вересні 2020 року Черновецький подав позов з вимогою зобов’язати Кабінет міністрів внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної. У жовтні суд повернув йому цей позов.