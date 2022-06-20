«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда Харків — Івано-Франківськ з міркувань безпеки. Він їхатиме довше

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З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено.

В «Укрзалізниці» заявили, що час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години. «Просимо вибачити за незручності та спокійно їдемо далі», — йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти значно посилили обстріли Харкова та навколишніх міст. Лише за сьогодні загинули 3 людини — 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік у Балаклії.

Щодо можливого нового наступу росіян на Харків Синєгубов заявив, що накопичення військ рф фіксується — область готується до будь-яких сценаріїв.