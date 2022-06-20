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Ситуація на фронті 20 червня — на мапах «Бабеля»

Автори:
Олег Панфілович, Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»

Окупанти продовжують наступати на Словʼянськ, а українські військові відійшли від Метьолкіного біля Сєвєродонецька. Ситуація на фронті станом на 20 червня — на мапах «Бабеля»:

На Донбасі:

Харківська область:

На Півдні: