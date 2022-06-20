Ощадбанк випустив оновлення для українців, які перебувають на окупованих територіях

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УНІАН

Ощадбанк випустив оновлення для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Відтепер зайти в «Мобільний Ощад» можна через код, що надійде каналами інтернет-зв’язку.

Ось як можна це зробити: