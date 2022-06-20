«Схеми»: війська росії добудували переправу через річку Оскіл у Харківській області

Новини

Російські окупанти добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля окупованого селища Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). Тепер вони можуть її використовувати.

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували супутниковий знімок, зроблений апаратом Planet Labs 19 червня.

Експерти розповіли журналістам, що активні будівельні і монтажні роботи наразі завершені. Переправа стане для росіян альтернативою залізничному мосту, який не функціонує.