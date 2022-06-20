«Схеми»: війська росії добудували переправу через річку Оскіл у Харківській області
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російські окупанти добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля окупованого селища Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). Тепер вони можуть її використовувати.
Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували супутниковий знімок, зроблений апаратом Planet Labs 19 червня.
Експерти розповіли журналістам, що активні будівельні і монтажні роботи наразі завершені. Переправа стане для росіян альтернативою залізничному мосту, який не функціонує.
- Про зведення переправи «Схеми» повідомляли 6 червня. Супутники зафіксували роботу над переправою 3 червня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія намагається відновити транспортну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях Харківського регіону. Переправу побудували на відрізку до траси Р-79, яка йде від російського кордону в бік окупованого Ізюму, навколо якого тривають запеклі бої.