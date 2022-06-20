У Київській області знайшли тіла уже 1 332 вбитих цивільних. Семеро людей з останнього поховання були страчені

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Стас Козлюк / «Бабель»

У Київській області знайшли тіла вже 1 332 цивільних, яких вбили російські окупанти. Більшість людей вони вбили зі стрілецької зброї.

Про це у понеділок, 20 червня, повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Останнє поховання, яке знайшли станом на 20 червня, це семеро страчених людей, у них були прострелені і коліна, і голова.

Російська армія прорвалась у Київську область з боку білорусі 24 лютого 2022 року. Частина регіону була під окупацією понад місяць. За цей час російські військові вбили тільки у Бучанському районі щонайменше 1 100 цивільних. Окупанти розстрілювали машини з дітьми, ґвалтували жінок, чоловіків і дітей, мародерствували. Буча, Ірпінь і Гостомель знищені майже на 70%. 2 квітня Міністерство оборони оголосило Київську область вільною від російських загарбників. Ось хронологія окупації Київщини.