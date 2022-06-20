Ракетний удар по нафтобазі у Дніпропетровській області: кількість загиблих зросла до трьох

Новини

У Дніпропетровській області унаслідок ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі, який стався 18 червня, загинули три людини — рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

Про це у понеділок, 20 червня, повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла після удару по нафтобазі, гасять її уже понад 42 години.