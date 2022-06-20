Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству).

За — 259 голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне, фізичне і сексуальне насильство, переслідування, а також примусові аборти, стерилізацію та шлюб.