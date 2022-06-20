У Херсоні невідомі розстріляли окупантів, які замовили шашлики у місцевому закладі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У тимчасово окупованому Херсоні невідомі розстріляли трьох російських військових, які прийшли до кафе за шашликом.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Днями в Херсоні співробітники оперативного підрозділу російських військ замовили в одному із закладів на набережній шашлик, проте їх розстріляли з автомата невідомі.
У командуванні зазначили, що двоє окупантів загинули, ще один зазнав тяжких поранень і зараз перебуває в лікарні в окупованому Криму.
- 28 лютого 2022 року російські війська увійшли в селище Зимівник зі сторони Чорнобаївського аеропорту, перед цим взявши Херсон у кільце. 1 березня росіяни прорвалися в Херсон за допомогою бронетранспортерів. 2 березня 2022 року Херсон майже повністю перейшов під контроль окупантів.