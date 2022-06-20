«Було багато крові». Масі Найєм розповів, як отримав поранення на бойовому завданні

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Masi Nayyem / Facebook

Український адвокат та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм в інтерв’ю «Українській правді» розповів, як отримав поранення на фронті.

«Ми були на завданні. Там, де не мало бути мін, — ми перевірили все по мінних полях. Приїхали на місце, і машина підірвалася на декількох мінах. Єдина людина, яка була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на сім метрів, а мотор відкинуло на 15 метрів», — каже Масі.

За його словами, вижили не всі — один боєць загинув на місці, інший досі в комі.

«Памʼятаю, що це був вибух. Я одразу взявся за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. Намагався сам відкрити двері, потім вже вони допомогли — я виліз. Памʼятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі памʼятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко», — розповів адвокат.

До операції він ще встиг побачитися з братом Мустафою та радницею голови Дніпропетровської облради Тетяною Губою.

«Вона взяла за руку і сказала: я поруч, не переживай. Все. Це те, що я памʼятаю до операції», — резюмував Масі.