Telegram запустив преміум-підписку. Ось що вона пропонує

Новини

Videvo

Месенджер Telegram запустив підписку Telegram Premium, яка передбачає більше нових функцій для користувачів. При цьому всі існуючі функції, на які користувачі звикли покладатися майже за десять років, залишаються безкоштовними для всіх.

Зокрема, практично всі ліміти у програмі збільшуються вдвічі. Передплатники зможуть завантажувати файли обʼємом до 4 ГБ, завантажувати файли на максимальній швидкості, відправляти унікальні стікери та реакції та використовувати додаткові інструменти для керування чатами — і отримають багато інших переваг.

Для користувачів з підпискою майже всі ліміти в програмі збільшені вдвічі:

можна оформити до 1000 підписок на канали;

створити до 20 папок, у кожну з яких поміститься до 200 чатів;

підключити четвертий обліковий запис у додатку;

закріпити до 10 чатів в основному списку;

зберегти до 10 вибраних стікерів.

У розділі «Про себе» можна залишити більш довгий опис, а також використовувати будь-які посилання.

Також зʼявиться функція розшифровки голосових повідомлень — достатньо просто натиснути кнопку поруч з ним.

Крім цього, Telegram Premium відкриває доступ до нових інструментів для підтримки порядку у списку чатів. Тепер можна зробити папкою за замовчуванням будь-яку папку, так що програма завжди буде відкриватися, наприклад, на папці «Робота» або «Непрочитане» замість «Всі чати».

Крім того, вибравши відповідне налаштування в розділі «Конфіденційність», передплатники зможуть автоматично поміщати нові чати в архів і відключати сповіщення від них.

Браузер не підтримує відео

Відеоаватари передплатників будуть програватися для всіх користувачів у всіх розділах програми, у тому числі у списках чатів та самих чатах.

Поряд з іменем кожного передплатника у списку чатів, верхній панелі чату та списку учасників групи відображатиметься особливий значок Premium, що символізує внесок у підтримку Telegram та членство в клубі привілейованих користувачів, які першими отримують доступ до ексклюзивних функцій.

Браузер не підтримує відео

Також розробники створили набір ексклюзивних іконок для програми Telegram на головний екран телефона. Ви можете вибрати ту, яка найкраще відображає ваші уподобання або підходить до кольору шпалер. У набір для передплатників входять зірка — символ Telegram Premium, нічне небо та реактивний паперовий літачок.

У деяких країнах у публічних каналах з великою кількістю передплатників можуть зʼявлятися повідомлення, які рекламодавці розміщують через офіційну платформу Telegram. Однак власники Telegram Premium зможуть відключити цю рекламу.