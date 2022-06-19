Міжнародна федерація плавання заборонила трансгендерам брати участь в елітних жіночих змаганнях

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Міжнародна федерація плавання (Fina) проголосувала за те, щоб трансгендерні спортсмени не брали участь у жіночих елітних перегонах, якщо вони не завершили свій гендерний перехід до того, як досягли 12 років (тобто вже пройшли якусь частину процесу чоловічого статевого дозрівання).

Про своє рішення вона оголосила у неділю, 19 червня.

Нова політика вимагає, щоб трансгендери завершили свій гендерний перехід до того, як досягли 12 років, щоб мати можливість брати участь у жіночих змаганнях. Fina також буде прагнути встановити «відкриту» категорію на змаганнях для плавців, чия гендерна ідентичність відрізняється від їхньої статі при народженні.

Нову політику описали як «лише перший крок до повного включення» трансгендерних спортсменів.

«Підхід Fina до розробки цієї політики був комплексним, науково обґрунтованим та інклюзивним, і, що важливо, підхід Fina наголошував на конкурентній справедливості», — сказав Брент Новіцкі, виконавчий директор керівного органа.

Президент Fina Хусейн Аль-Мусаллам сказав, що організація намагається захистити права спортсменів на участь у змаганнях, а також захистити чесність змагань.

Проте Athlete Ally — група захисту прав ЛГБТ, яка організувала в лютому лист на підтримку трансгендерної американської плавчині Лії Томас, назвала нову політику «дискримінаційною, шкідливою, ненауковою і такою, що не відповідає принципам МОК 2021 року».

«Якщо ми дійсно хочемо захистити жіночий спорт, ми маємо включити всіх жінок», — йдеться у твіті групи.