Глава МЗС Дмитро Кулеба: Компанію McDonaldʼs переконують повернутись на український ринок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Chenyang Gao / Unsplash
Україна переконує компанію McDonaldʼs повернутись на український ринок, адже на те є необхідні умови.
Про це 19 червня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах із урядом США, адже McDonaldʼs є одним із найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», — додав Кулеба.
З початком повномасштабного вторгнення компанія McDonaldʼs, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з міркувань безпеки.