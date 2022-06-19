На Ізюмському напрямку загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин
- Автор:
- Юля Шередега
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На Ізюмському напрямку загинув засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49 окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин з позивним «Кум».
Про це повідомив голова політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Олег Куцин — український громадський, політичний та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член політради Всеукраїнського обʼєднання «Свобода», голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського обʼєднання «Свобода», командир Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93 механізованої бригади Збройних сил України, заступник голови Тячівської районної державної адміністрації (2005—2006), двічі обирався депутатом Тячівської міської ради.
- 9 червня під Ізюмом під час виконання бойового завдання в тилу противника загинув відомий київський активіст Роман Ратушний. Його тіло змогли забрати лише через кілька днів після загибелі.
- З Ратушним попрощалися 18 червня у Києві. На церемонію прощання прийшли сотні людей. Після служби в Михайлівському соборі його труну принесли до стели на Майдані Незалежності. Романа поховали на Байковому цвинтарі.