На Ізюмському напрямку загинув командир батальйону «Карпатська Січ» Олег Куцин

Новини

На Ізюмському напрямку загинув засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49 окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин з позивним «Кум».

Про це повідомив голова політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок.

Олег Куцин — український громадський, політичний та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член політради Всеукраїнського обʼєднання «Свобода», голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського обʼєднання «Свобода», командир Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93 механізованої бригади Збройних сил України, заступник голови Тячівської районної державної адміністрації (2005—2006), двічі обирався депутатом Тячівської міської ради.