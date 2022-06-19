Росія випустила сім ракет по Миколаєву. Зруйновані підприємства та інфраструктурні обʼєкти

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Армія рф 18 червня під час візиту президента в Миколаїв завдала масованого ракетного удару по місту — зруйновані промислові підприємства та інфраструктурні обʼєкти.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

«18 червня Миколаїв був двічі атакований ракетами. Серед дня подвійний удар ракетами нанесено по промисловій інфраструктурі. Ввечері другий удар — п’ятьма ракетами з боку Херсонщини. Як повідомляє Оперативне командування «Південь», одна ракета знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу. Дві — уразили промисловий обʼєкт, одна — житловий будинок, іще одна влучила по виробничій інфраструктурі», — йдеться в повідомленні.

Крім того, 18 червня обстрілів зазнала і Галицинівська громада. Загинули дві людини. Також сталося займання на території приватного сільськогосподарського підприємства.

Також після обстрілів селища Засілля Первомайської громади важко поранена одна людина.

Протягом доби 18 червня під обстрілами будо село Парутине Куцурубської громади, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.