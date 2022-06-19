ЗСУ ліквідували 33 600 російських загарбників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 116 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 600 осіб, а також:
- 1 468 танків;
- 3 577 бойових броньованих машин;
- 745 артилерійських систем;
- 235 реактивних систем залпового вогню;
- 98 засобів ППО;
- 216 літаків;
- 181 гелікоптер;
- 598 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 130 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 523 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 55 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.