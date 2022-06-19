ЗСУ ліквідували 33 600 російських загарбників

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 116 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 600 осіб, а також:

1 468 танків;

3 577 бойових броньованих машин;

745 артилерійських систем;

235 реактивних систем залпового вогню;

98 засобів ППО;

216 літаків;

181 гелікоптер;

598 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

130 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 523 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.