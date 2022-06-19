У Новомосковську після ракетних ударів вибухнув резервуар із паливом. Пожежа триває понад 14 годин

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Уже 14 годин поспіль рятувальники гасять пожежу, яка виникла на нафтобазі в Новомосковську через удар трьох російських ракет.

Сьогодні, 19 червня, о 9:20 на місці пожежі вибухнув резервуар із паливом, пожежа ускладнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

За його словами, один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Загалом постраждали 13 людей, одна людина загинула.