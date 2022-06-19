Ситуація на Луганщині: бій за Сєвєродонецьк триває, ворог тисне з Попасної, у Лисичанську загинули люди

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За останні півтори доби рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які загинули від російських обстрілів у Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

«Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, коригує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляли райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» — зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд», — розповів глава ОВА.

Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.

Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Значні руйнування, як зазначає очільник Луганщини, у населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці — дев’ять, Нирковому — шість.