Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. Війська рф завдали авіаудару в районі Берестового

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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 18:00. ЗСУ відбили штурм в напрямку Сиротиного. На Бахмутському напрямку війська рф завдали авіаудару в районі Берестового. В акваторії Чорного та Азовського морів перебазовується корабельно-катерний склад чорноморського флоту рф.