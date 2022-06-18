Україна провела обмін полоненими з росією. Додому повернулися пʼятеро українців

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93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулися п’ятеро громадян України. Всі звільнені — цивільні особи, яких незаконно утримували російські військові.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Четверо цивільних потрапили в полон до росіян під час боїв у Київській області. Троє з них — під час окупації Гостомеля.

Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.