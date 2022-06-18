«У них немає цієї інформації». Секретар РНБО Данілов засудив чиновників, які озвучують втрати ЗСУ на фронті

Новини

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтервʼю LIGA.net заявив, що у чиновників, які розповідають про кількість жерв на фронті, немає можливості отримати таку інформацію.

«Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей гинуть на фронті. Дехто взагалі про тисячу заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію», — зазначив секретар РНБО.

На уточнююче запитання, чи це може бути тиск на західних партнерів, він сказав, що за свої слова «треба відповідати».

«Коли йдеться про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей», — наголосив Данілов.

1 червня президент Володимир Зеленський казав, що щодня на війні гинуть 60—100 українських військових, ще 500 — зазнають поранень.

9 червня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

16 червня голова делегації України на переговорах із росією Давид Арахамія в інтервʼю порталу Axios заявив, що в боях на Донбасі щодня зазнають поранень тисячу українських військових, з них від 200 до 500 гинуть.

Володимир Зеленський каже, що почав озвучувати втрати, яких зазнає українська армія на сході країни, щоб українці розуміли, якою ціною Україна виборює незалежність.

Від початку російського вторгнення Україна засекретила дані про втрати Сил оборони.