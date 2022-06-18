В Україні запровадять цифрове розмитнення автомобілів

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Найближчим часом уряд України впровадить цифрове розмитнення авто. Це можна буде зробити за 5 хвилин.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду обговорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн плани України щодо великої програми цифровізації.

«Без жодних махінацій та корупції. Все автоматично, прозоро та швидко. Це частина нашого проєкту «Цифрова митниця», — зазначив він.

Денис Шмигаль додав, що найближчим часом Україна планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Це дозволить обмінюватися даними з митницями європейських країн та усуне простір для махінацій.