ЗСУ ліквідували 33 350 російських військових

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93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 115 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 350 осіб, а також:

1 465 танків;

3 573 бойові броньовані машини;

739 артилерійських систем;

233 реактивні системи залпового вогню;

98 засобів ППО;

216 літаків;

180 гелікоптерів;

594 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

129 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 513 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.