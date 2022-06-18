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ЗСУ ліквідували 33 350 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 115 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 33 350 осіб, а також:

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.