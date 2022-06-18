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Пентагон оприлюднив повний перелік наданого Україні озброєння

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Alex Wong / Staff

Адміністрація президента США Джо Байдена від початку його правління надала Україні військову допомогу на загальну суму $6,3 млрд.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Там також нагадали, що 15 червня США вирішили виділити новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.

Повний перелік наданих Україні озброєнь від серпня 2021 року:

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони.