Пентагон оприлюднив повний перелік наданого Україні озброєння
- Автор:
- Софія Телішевська
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Alex Wong / Staff
Адміністрація президента США Джо Байдена від початку його правління надала Україні військову допомогу на загальну суму $6,3 млрд.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Там також нагадали, що 15 червня США вирішили виділити новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд.
Повний перелік наданих Україні озброєнь від серпня 2021 року:
- понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
- понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
- понад 20 000 інших протитанкових систем;
- понад 700 тактичних БПЛА Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць та 260 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 108 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних машин для евакуації техніки;
- РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин;
- 200 бронетранспортерів M113;
- понад 7 000 одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів та касок;
- 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні кораблі берегової оборони;
- 22 контрартилерійські радари;
- 4 протимінометні радари;
- 4 радари повітряного спостереження;
- 2 системи Harpoon берегової оборони;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- вибухівка С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні захищені системи звʼязку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- медичне приладдя, включно з аптечками першої допомоги;
- електронне обладнання для придушення перешкод;
- польове обладнання та запасні частини;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони.