ЗСУ знищили 11 окремий мотострілецький полк першого армійського корпусу рф

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У напрямку Бахмуту ЗСУ завдали удару по 11 окремому мотострілецькому полку першого армійського корпусу рф. Окупанти зазнали значних втрат, їх вивели з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні про ситуацію на лінії фронту.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог далі зосереджує на веденні наступу в напрямку міста Слов’янськ, бої тривають

На Лиманському напрямку активних дій не було, але ворог обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує безперервний вогонь по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.

Тривають бої за місто Сєвєродонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку ворог відкривав вогонь із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Водночас противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.